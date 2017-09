Tchad : L'expérience israélienne au service de la future industrie laitière

A cinquante kilomètres de la capitale, à Mandélia, la société israélienne Mori Investments est à l'oeuvre pour la construction du futur complexe industriel laitier.



Cette infrastructure comporte une ferme composée de 150 hectares de pleins champs de fourrages, d’un centre d’alimentation des vaches et d’une usine de transformation de lait. Le futur complexe industriel laitier de Mandalia est implanté sur une superficie de 500 hectares.



Un vaste espace où poussent des jeunes plans a été aménagé. Le site comprend également un enclos des vaches rétrocédées par la ferme présidentielle, des étables en construction dont deux d’entre elles sont destinées aux vaches et une autre aux veaux, et un système d’irrigation des champs de fourrages équipé d’une station de pompage et d’un pivot.



"La sécurité alimentaire et le développement économique et social préoccupent à plus d’un titre les plus hautes autorités", précise-t-on du côté de la Primature.



La construction du complexe est en partie financée grâce à un financement de la BDEAC.