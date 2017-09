Tchad : La COPRAT plaide en faveur d’un apaisement du climat social tendu

Le porte-parole de la Coalition de l’Opposition Politique pour le redressement et l’Alternance Politique (COPRAT), Bergue Tieguy Fidele a fait hier, mercredi 30 aout 2017, un point de presse à la Radio Arc-En-Ciel, axé sur la conférence de Paris et les réformes institutionnelles envisagées par le gouvernement.



Cette coalition de l’opposition informe l’opinion nationale et internationale que la table ronde de mobilisation des fonds de Paris offre une opportunité certes pour le Tchad de convaincre ses partenaires à contribuer financièrement pour lui permettre d’atteindre les objectifs du Plan National de Développement de 2017 à 2021. Elle peut permettre de juguler la crise économique et sociale dont le Tchad est victime, a estimé la coalition.



Le porte-parole a souligné cette crise que traverse actuellement le peuple tchadien doit interpeller la conscience républicaine de tous les acteurs politiques et des associations de la société civile à l’unité pour sauver le Tchad dont le navire prend l’eau faute d’impunité des détourneurs des deniers publics.



Le porte-parole de la Coalition de l’Opposition Politique pour le redressement et l’Alternance Politique (COPRAT), Bergue Tieguy Fidèle indique que ce forum de Paris est d’une importance capitale et amènera la classe politique et la société civile à proposer et à discuter avec le gouvernement pour sa bonne gestion, avant d’expliquer que c’est un forum autour duquel il aurait pu y avoir une union sacrée. "Malheureusement, cela se transforme en théâtre de polémiques plus ou moins stériles qui ternissent l’image du pays".



« La COPRAT ne néglige pas la prise de position radicale de certains acteurs politiques et ceux de la société civile tchadienne de l’intérieur et de la diaspora, mais elle appelle tous les tchadiens à l’unité face aux intérêts hautement nationaux. Pour tout tchadien avisé, l’obligation lui est donnée d’être au côté du gouvernement quelques soient ses divergences politiques, religieuses ou ethniques pour la réussite totale de cette table ronde, comme nous avions accepté unanimement à l’époque d’envoyer nos forces armées de défense et de sécurité au Mali pour combattre les Djihadistes », affirme le porte-parole de la coalition de l’opposition.



La COPRAT exige de manière unanime que les fonds qui seront certes mobilisés par les bailleurs internationaux soient suivis et fassent l’objet d’un contrôle strict par le Gouvernement pour aider le Tchad à surmonter les brèches de la crise économique qui l’entrave. Par ailleurs, elle juge nécessaire et opportun de participer à tous les débats nationaux et internationaux qui sont d’une grande importance pour défendre sa position et l’intérêt général du pays afin de ne pas créer un vide qui ne grandira pas le Tchad, socle de l’unité de tous les acteurs politiques et sociaux, pour désamorcer le climat social tendu en vue d’instaurer un apaisement social durable.



En outre, la coalition exige la libération immédiate et sans condition de l’ex-maire de Moundou, Laoukein Kourayo Medard car le cabinet judiciaire de l’expertise comptable l’a blanchi du prétendu détournement dont il fait l’objet d’inculpation.