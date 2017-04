Tchad : La Maire de N'Djamena accuse les commerçants de soutenir "Iyina"

Dans une déclaration, la Maire de N'Djamena, Mariam Djimet Ibet a demandé aux commercants du marché à Mil, qu'elle accuse de soutenir l'action "Iyina", de bien vouloir rendre les clés de leurs boutiques. "S'ils sont fatigués, qu'ils nous rendent les clés pour les remettre à ceux qui sont prêts à travailler", a souligné Mariam Attahir, Maire de la ville de N'Djamena.



Les commerçants du marché à Mil ont décidé de fermer aujourd'hui leurs magasins, protestant contre une nouvelle taxe imposée par la Mairie. Pour Mariam Attahir, les commerçants ont décidé de fermer leurs magasins sur instigation de l'association "Iyina" qui veut dire "nous sommes las" (fatigué/épuisé, ndlr). "Las" du système, de sa politique et contre la vie chère, selon l'association dont le président et une douzaine de personnes se trouvent en détention pour avoir osé appeler à une manifestation contre la politique du gouvernement.



Plusieurs associations, y compris Amnesty International ont condamné l'arrestation des jeunes et demandé leur libération immédiate.



Pour son deuxième jour, ce mardi 11 avril, le mouvement de grève est suivi à 90% par les commerçants au marché à Mil, a constaté un journaliste d'Alwihda Info, sur place.