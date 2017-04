Tchad : Le Vice-Premier ministre de la RDC reçu par le Président à N'Djamena

En séjour de travail de quelques heures à N’Djamena, le Vice-Premier Ministre et ministre des Affaires étrangères de la République Démocratique du Congo Léonard She Okitundu, accompagné d’une forte délégation, a été reçu pendant plus d’une heure par le Chef de l’Etat Idriss Déby.



Au cours de l’audience, le Président de la République était entouré du ministre des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et de la Coopération internationale Hissein Brahim Taha et de ses proches collaborateurs.



Les relations d’amitié et de coopération entre le Tchad et la République Démocratique du Congo sont au beau fixe et c’est en ce sens que le Président Joseph Kabila a dépêché son Vice-Premier ministre à N’Djamena pour s’entretenir ce mardi avec le Président Idriss Déby.



Le Tchad et la République Démocratique du Congo sont deux pays appartenant à l’Union Africaine et membres par ailleurs de plusieurs ensembles régionaux et sous-régionaux dont notamment, la CEEAC et la CEMAC.



Les deux Chefs d’Etat ont une vision commune sur les idéaux de paix et de sécurité au niveau du continent. C’est dans l’optique de renforcer davantage l’excellence des relations entre le Tchad et la RD Congo que Monsieur Léonard She Okitundi a franchi, le perron du palais présidentiel pour transmettre un pli fermé du Chef de l’Etat congolais Joseph Kabila à son homologue tchadien.



Les Présidents Idriss Déby et Joseph Kabila se concertent régulièrement sur des sujets liant la coopération concernant leur deux pays. Monsieur Léonard She Okitundu se dit rassurant quant à l’attention particulière accordée par le Président Déby à son pays.



L’émissaire congolais n’a pas manqué d’évoquer au Président de la République la situation sécuritaire dans son pays.

C’est après son entretien avec le Chef de l’Etat que le Vice-Premier ministre congolais qui était auparavant en Guinée-Conakry, à Malabo en Guinée équatoriale, à Libreville au Gabon et à Kigali au Rwanda a quitté N’Djamena pour son pays.



PR/DG-com