Tchad : Le procureur fait le bilan après l'attaque sanglante contre un convoi

Un convoi en état de transfèrement de la maison d'arrêt de N'Djamena à celle de Koro Toro, a connu une attaque qui s'est soldé par un bilan déplorable, a confirmé le Procureur général, Louapambé Maouli Bruno, dans un premier bilan fait cet après-midi.



Le premier bilan provisoire communiqué par le Procureur faisait état de 10 morts et deux blessés, dont 9 prisonniers et un agent de sécurité. Le bilan serait monté à 11 morts, en fin d'après-midi.



"Condamné à l'unanimité, cette attaque a aussitôt suscité le déplacement des autorités judiciaires dont le ministre de la Justice et le Procureur, et les éléments des forces de défenses et de sécurité qui ont fait un constat des lieux avant de lancer les recherches, tant en ce qui concerne d'abord les assaillants en fuite, et ensuite pour les détenus dispersés dans la nature à la suite de ladite attaque", a souligné le Procureur général, M. Louapambé Maouli Bruno.



Les corps des victimes ont été déposés à la morgue de l'hôpital Général de Référence National pour identification et remises aux familles, tandis que les blessés sont actuellement soignés dans des structures sanitaires pour des soins intensifs appropriés.



"Dans tout Etat de droit, un tel acte ne saurait rester impuni. C'est pourquoi, en sus des recherches lancées par les autorités, une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet du Tribunal de Grande Instance de N'Djamena, pour identifier les auteurs de cet acte condamnable en vue de leur interpellation pour répondre de leurs actes, car nul n'est au dessus de la loi pour prétendre se soustraire du dispositif répressif de notre Etat", a déclaré Louapambé Maouli Bruno.



Il a ajouté que "la justice de notre pays en tant que gardien des droits et libertés se sent directement interpellé par une telle bavure et doit tout mettre en oeuvre pour que justice soit rendu aux victimes".