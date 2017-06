Tchad : Les agents de l’hôpital de la mère et de l’enfant observeront une grève

La cellule syndicale de l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant a décidé, ce lundi 1 juin 2017, lors d’une assemblée générale tenue dans l’enceinte de ladite institution, d’observer une grève à compter du lundi 5 juin jusqu’au dimanche 11 juin 2017.



Elle proteste contre le non-paiement de 8 mois de primes de gardes, 15 mois de primes d’intéressements, 8 mois de primes de responsabilité et le reliquat de ristournes.



Toutefois, la cellule syndicale de l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant prévient qu’au cas où rien ne sera fait pour désamorcer la crise pendant cet intervalle de temps, les agents dudit hôpital cesseront avec la garde. Cependant, elle se dit ouverte au dialogue pour décanter la crise.