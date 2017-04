Tchad : Les chrétiens de l'Eglise catholique de Bébédjia ont célébré Pâques

C'est avec faste et enthousiasme, dans la paroisse Notre dame de Bébédjia que les chrétiens ont célébré Pâques pour ressusciter avec Jesus, afin de témoigner de leurs actes.



Cette fête à été l'occasion de consacrer une cérémonie pour des nouveaux baptisés du secteur Bébédjia, et du secteur de Miandoum.



Dans son homélie, le Curé de la paroisse Notre dame de Bébédjia, Abbé Mbaiornom Donatien, a affirmé que "le baptême, c'est d'abord mourir et ensuite ressusciter avec Jesus pour lui annoncer et lui témoigner par nos actes dans le monde".



Ils sont 62 nouveaux baptisés du secteur de Bébédjia et 34 du secteur de Miandoum, dont 1 nouveau né.



Les fidèles chrétiens de la paroisse Notre Dame de Bébédjia, ont remis des dons au Christ pour témoigner de leurs actes dans le monde.



Reouhoudou Innocent, correspondant d'Alwihda Info à Bébédjia.