Tchad : Les inscriptions ouvertes au complexe scolaire international Bahar

​HORAIRE D’OUVERTURE • Du Lundi au Samedi de 07 à 17 H.

Les inscriptions et les réinscriptions pour l’année académique 2017-2018 ont déjà commencé au complexe scolaire BAHAR.Nous demandons aux parents d’élèves de venir inscrire leurs enfants le plus tôt possible car les places sont limitées.