Tchad : Les technologies de l'information et de la communication s'invitent à Abéché

Le gouverneur de la région du Ouaddaï, Mahamat Béchir Okoromi a inauguré la semaine dernière, à Abéché le premier Télé-centre des technologies de l'information et de la communication.



Le centre, ouvert à tous, est situé au quartier Amriye, et comprend une salle informatique, une salle de réunion et un cyber café. Il a été construit par l'ADETIC (Agence de développement des technologies de l'information et de la communication).



Un projet numérique 2017-2021



L'ADETIC a finalisé hier à N'Djamena son projet du numérique 2017-2021 qui a été remis au ministre des postes et des technologies en vue d'une éventuelle adoption en conseil des ministres.



Le projet prévoit notamment la baisse drastique du coût de l'Internet d'ici 2021, avec un tarif inférieur à la moyenne d'Afrique centrale, alors qu'actuellement, le Tchad affiche l'un des taux les plus élevés au monde.



En outre, le vaste plan numérique (PNT) qui s'élève à plus de 375 milliards Francs CFA, vise à permettre aux tchadiens d'avoir accès d'ici les prochaines années à leurs données d'Etat-civil, de santé, services bancaires ou encore d'achats directement sur internet.