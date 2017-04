Tchad : Mahamat Ahmad-Alhabo "victime d'un braquage" à l'aéroport, selon le FONAC

"Le Front de l'Opposition Nouvelle pour l'Alternance et le Changement (FONACà porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que son Coordinateur Mahamat Ahmad-Alhabo de retour d'un voyage à l'étranger, a été victime d'un braquage par des agents (...) à l'aéroport Hassan Djamous de N'Djamena, ce matin, le 10 avril 2017 à 2h", apprend-t-on d'un communiqué, signé du Coordinateur 1er Adjoint du FONAC, Ganghnon Mbaimbal, parvenu à la rédaction.



"En effet, les agents se sont violemment livrés sur lui et ont arraché ses effets personnels notamment : deux smartphones, deux tablettes, un ordinateur portable, un disque dur externe et des courriers destinés à des tierces personnes", poursuit le communiqué, qui précise qu'aucun procès-verbal de saisie n'a été établi.



Le FONAC "condamne fermement cette dérive (...), qui viole la constitution et les lois de la République, notamment les dispositions relatives à la protection de la vie privée et des biens ainsi que les secrets des correspondances; exige la restitution sans délai des effets arrachés ; et met en garde contre toute manipulation des données contenues dans les différents supports".