Tchad : Opération de distribution des viandes à Am-Timan

A l'occasion de l'Aïd al-Adha, l'Association la Plume pour la Culture et le développement, a organisé une opération de distribution des viandes en faveur des familles démunies dans la ville d’Am-Timan.



L’Aïd al-Adha signifiant «fête du sacrifice» ou l'Aïd el-Kebir signifiant «la grande fête» par opposition avec l'Aïd el-Fitr appelé Aïd as-Seghir, ou «petite fête», est la plus importante des fêtes islamiques. Elle est aussi appelée Tabaski dans les pays d'Afrique ayant une importante communauté musulmane.



Elle a lieu le 10 du mois de dhou al-hijj, le dernier mois du calendrier musulman, après "waqfat Arafa", ou station sur le mont Arafat et marque chaque année la fin du hajj. Elle consiste à immoler une bête pour offrir ensuite une partie de la viande à d'autres personnes (voisins et visiteurs).



Afin d'aider les familles démunies ne pouvant pas sacrifier en cette fête de l'islam à fêter comme il se doit, l'Association la Plume pour la Culture et le développement, basée dans la ville de Bongor, en partenariat avec l'ONG Koweïtienne Alnadjat Charity, a organisé une opération de distribution des viandes dans la ville d'Am Timan. Cette distribution a eu lieu au quartier Anfandock ce vendredi 1er septembre 2017 jour de la fête.



Au total, 10 boeufs et 50 béliers ont été immolés et distribués à plus de 400 cents personnes recensées dans cinq quartiers de la ville d'Am Timan à savoir : Anfandock, Torodona, Zongo, Salamat et Commerçant. Venues avec leur ticket en main, les bénéficiaires étaient repartis chez eux avec un panier dont la contenance est estimée à 5 kilogrammes de viande.



Selon Ahmat Souleymane Bremé, le représentant local de l'Association la Plume pour la Culture et le développement, cette distribution des viandes aux familles démunies est la première du genre que son association organise dans la ville. Elle est aussi considérée comme une activité d'essai et jugeant sa réussite effective, il promet que d'autres opérations du même genre seront réalisées dans l'avenir.



Dans un autre sens, Ahmat Souleymane Bremé, ajoute que l’association avait réalisé cette année, d'autres ouvrages notamment un château d'eau d'une capacité de 10 m³ au quartier Amsinéné dans la ville d'Am Timan. Après l’organisation de l'opération de distribution des viandes, l'association prévoit la réalisation immédiate de neuf puits publics dans la ville d’Am-Timan.





