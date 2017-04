Tchad : Quatre des assaillants du convoi des détenus arrêtés

Quatre des assaillants ont été arrêtés et présentés ce matin à la télévision de l'Etat. Les 10 victimes visées par l'attaque au convoi sont tous des militaires qui appartiennent au contingent de la force-mixte Tchad-Soudan. Il y a parmi eux plusieurs officiers, dont le colonel Souleymane Allamine, le capitaine Abdramane Ali Adoum et le lieutenant Choukou Zeni. Voici la liste qui s'établit comme suit :



- Colonel Souleymane Allamine

- Capitaine Abdramane Ali Adoum

- Le lieutenant Choukou Zeni

- Mahamat Wordougou Abdallah

- Haki Allatchi Eliye

- Abakar Ousmane Fouzari

- Wordougou Ali Oumar

- Romachi Kourma.



Sur les douze personnes tuées, 3 sont originaires du BET et 9 du Kanem.