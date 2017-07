Tchad : Remaniement du gouvernement

Le ministre secrétaire général du gouvernement, Abdoulaye Sabre Fadoul vient de lire un communiqué sur les ondes de la radio nationale Tchadienne portant nomination de quelques membres du gouvernement. Quatre nouveaux membres du gouvernement viennent d'être nommés par décret.



Sur proposition du Premier ministre, sont nommés membres du gouvernement les personnalités dont les noms suivent :



Ministre de l'Aménagement et du territoire, du développement de l'Habitat et de l'Urbanisme : Paul Mbaïnadou

Ministre des mines, de la géologie et des carrières : Youssouf Abassalah

Ministre de la Jeunesse, des sports, et des loisirs : Habiba Saoulba Gontchomé en remplacement de Youssou Abassalah, appelé à d'autres fonctions

Ministre de la fonction publique, de l'emploi, chargé du dialogue social : Mahamat Adef, en remplacement d'Abdelkérim Seid Bauche, appelé à d'autres fonctions.