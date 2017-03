Tchad/Soudan : La police dément la libération de l'otage, "négociations seraient en cours"

D'après un officiel Tchadien contacté par Alwihda Info, les soudanais sont en négociation avec les preneurs d'otage pour obtenir sa libération. Toutefois, le responsable de la police dit "ignorer la nature de cette négociation".



Tous les services de sécurité soudanais sont mobilisés depuis vendredi et "auraient" localisé les assaillants et l'otage. Les soudanais prétendent avoir "établi le contact" pour obtenir la libération et "l'issue serait favorable"



D'après une source diplomatique, "l'information semble être fausse. Il n'a ni été localisé, ni de contact établi avec les ravisseurs".