Tchad : UBA lance la nouvelle carte MasterCard

La banque UBA (United Bank for Africa) a organisé, ce jeudi 22 juin 2017, à l'Hôtel La Résidence, dans la commune du 2ème arrondissement de la capitale Tchadienne, une conférence de presse qui s'inscrit dans le cadre du lancement officiel de sa toute nouvelle carte magnétique MasterCard au Tchad.



Cette conférence de presse a été conjointement animée par le directeur E-Banking, Ousmane Koroty, le directeur général adjoint, Noubasra Natolban et le directeur général de l'UBA Tchad, Aliyu Salami.



Le déploiement de la carte de débit MasterCard permet de soutenir financièrement tous les habitants en mettant l'accent sur le remplacement de la circulation des espèces tout en privilégiant la solution de paiement électronique qui fournira une alternative de paiement rapide, pratique et sécurisée pour être instantanément accessible à tous.



La carte de débit MasterCard de UBA confère à son détenteur le contrôle total de ses fonds lui permettant d'effectuer des dépôts directement à partir d'un compte d'épargne ou d'un compte courant, ce qui permet d'enregistrer en temps réel toutes les transactions effectuées sur le compte.



Le partenariat entre UBA et MasterCard contribue à autonomiser les gens grâce à l'accès aux outils financiers, avec le lancement de la carte au Tchad, suite à son récent déploiement au Cameroun, au Ghana et Guinée.



La stratégie d'émission instantanée de la carte garantit à la plupart des personnes qui seront admises dans le secteur financier formel d'avoir la possibilité de payer des biens et services en magasin ou en ligne partout où les cartes MasterCard seront acceptées. Le directeur général adjoint de l'UBA, Noubasra Natolban a affirmé que les détenteurs de la carte pourront également choisir et changer à volonté leur propre code PIN, ce qui leur donne un contrôle total pour approuver les transactions au niveau des TPE ou lors des retraits d'espèces et autres opérations au niveaux des GAB.