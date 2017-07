Tchad : Un homme torturé et tué d'une balle dans la tête devant son fils à Mandélia

Mahamat Yerima, connu sous le surnom de "Garantie", chauffeur de son état âgé de 40 ans, a été assassiné ce dimanche 2 juin 2017 chez lui aux environs de 1 heure du matin, à Mandélia, localité situé à 45km de la capitale, à l'aide d'une arme à feu, par quatre individus armés non identifiés.



Les quatre assassins ont investis la maison de la victime en la neutralisant devant sa femme et son enfant âgé de 10 ans, avant de réclamer de l'argent, d'après une source concordante.



Les forcenés auraient contraint à deux reprises Mahamat Yerima de leur donner de l'argent, ce qui a été fait d'après le frère de la victime. Par la suite, la victime aurait tout simplement affirmé qu'elle n'était pas en mesure de donner de l'argent.



Les bourreaux ont attaché et torturé la victime, avant d'exploser sa cervelle et disparaitre dans la nature.



Les forces de l'ordre sont mobilisées dans la zone pour essayer de retrouver les présumés assassins, tandis que le Directeur général de la gendarmerie s'est rendu sur place.



La victime aurait proposé à ses bourreaux de prendre son véhicule afin d'être libéré, à défaut de pouvoir donner de l'argent, toutefois, les assassins ont préféré ôter sa vie.



Des personnes seraient arrêtés dans le cadre de l'enquête.