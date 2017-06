Tchad : Un lycéen écrasé dans un accident de circulation à Am-Timan

Deux jeunes élèves du Lycée Agro-pastoral à bord d'une moto ont commis un accident mortel ce jeudi 8 juin 2017. L'accident a eu lieu au quartier Darassalam sur la rue allant de la grande mosquée au siège régional du parti MPS.



Hier jeudi matin, un orage s'était signalé et les deux élèves, (dont l'un a trouvé la mort) ont décidé de rentrer à la maison avant que la pluie ne tombe. Au même moment, une voiture de marque Toyota en partance pour la localité de Roro, rebroussait chemin pour faute d'impraticabilité de la route. La veille, une pluie abondante était tombée sur l'axe menant vers Roro, plus la pluie qui tombait hier matin à Am-Timan et ses environs, çe qui compliquait le déplacement. Alors, les passagers ont décidé de revenir à Am-Timan.



Les deux jeunes élèves qui roulaient pour rentrer à la maison, sont entrés en collision avec la Toyota. La course du vent et la pluie, combinés à la vitesse de la moto, avaient rendu les choses difficiles. Le conducteur voulait à tout prix éviter le choc mais malheureusement il n'a pas pu éviter le pire. La moto était entrée en collision avec la Toyota. L'un des deux élèves (le passager), a été écrasé par la voiture. Il est mort sur le lieu de l'accident. Quant au conducteur, il a été transféré au service des urgences de l'hôpital régional d'Am-Timan où il reçoit des soins. Selon certaines sources, sa santé s'est améliorée depuis hier soir.