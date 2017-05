Tchad : Une soirée de mariage collectif à N’Djaména

Tous habillés en boubou blanc, enturbannés, 12 hommes épousent 12 jeunes filles au cours d’une même soirée. C’est un mariage collectif organisé par l’organisation Alnahda pour la charité, ce jeudi 25 mai 2017 au Stade de Diguel en présence du maire de 8ième arrondissement des autorités, des religieux et des jeunes venu assisté.

C’est une première au Tchad qu’une organisation organise un tel évènement et qui prend en charge les jeunes les plus démunis qui veulent se marier et qui n’ont pas la possibilité. La présidente de l’ONG Alnahda, Mme Mouna Safi Mahamat, il est important de féliciter ces jeunes qui ont accepté de célébrer ce mariage collectif. Elle a adressé un message à l’endroit de la jeunesse pour que l’ONG ne se base pas seulement sur la question du mariage mais il existe d’autres initiatives.

De tel événement, dit-elle, d’autres pays le font par bienfaisance et pourquoi pas chez nous se demande-t-elle. En officiant la cérémonie, le maire du 8ième arrondissement, Mme Fatimé Yaya Abdallah, estime que, cette initiative est louable surtout qu’elle est en faveur des jeunes. Les jeunes veulent se marier, mais les moyens leur manquent.

La mairesse Mme Fatimé Yaya Abdallah déclare que, cette action est une occasion pour permettre aux jeunes filles et garçons de se marier. Par ailleurs, elle lance un appel aux mères de ne pas se contenter seulement sur la fortune c’est juste pour faciliter la tâche à la fille pour qu’elle puisse être une femme responsable au foyer. Elle demande aussi aux autres organisations d’emboiter le pas pour cette initiative et de laisser la chance aux jeunes, a conclu le maire.

Les 24 heureux mariés (12 hommes et 12 filles) ont été honorés par une soirée dansante en présence de plusieurs personnes.

Achakir Abdelwakil