Tchad : Voulant s’aventurer sur un poteau électrique, un homme a trouvé la mort

Une brève coupure d'électricité qui a duré quelques minutes, a été constatée par la population de la ville d'Am-Timan, ce samedi 1 avril 2017, aux environs de 19 heures.



Pour beaucoup de gens, c'est chose naturelle, car les coupures d'électricité sont vécues régulièrement et aucun consommateur ne s’est posé la question sur l’origine de l’interruption électrique. L'exception, est que cette coupure ne dépend pas de la société d'électricité mais c'est plutôt une électrocution survenue dans le quartier administratif. En effet, un homme mentalement malade non connuconnu dans le quartier, est récemment aperçu dans le coin. Selon certaines personnes, il vient du village appelé Affousse, situé à 20 kilomètres au nord d'Am-Timan.



L'homme est électrocuté sur un poteau électrique situé non loin de la Commune d’Am-Timan. Selon les habitants du quartier, depuis déjà trois jours, ils ont vu cet homme inconnu, venir monter sur le même poteau électrique pour attacher deux de ses habits sur deux de trois câbles de conduite d'électricité à haute tension, pendant que l'électricité n'est pas fonctionnelle ce jour. Hier soir, il est revenu monter sur le même poteau pour attacher un autre objet sur le troisième câble de conduite.



Ce soir, l’électricité est fonctionnelle et la puissante décharge électrique, l’a violemment atteint, il est mort électrocuté. Les voisins n’ont pas prêté attention surtout avec la brusque coupure constatée dans toute la ville. Des passants dans la rue ont signalé son cas à la police qui est intervenue au lieu de l’accident pour faire la constatation.



A la grande mosquée de la ville, son absence est constatée ce dimanche matin, 2 avril, par les fidèles. Car depuis quelques jours, ils ont constaté sa présence à la mosquée. Chaque matin il se présente à 4 heures, voulant par tous les moyens lancer l’appel à la prière de l’aube. Ses habits sont encore suspendus aux câbles électriques.