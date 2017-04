Tchad : coupures d'électricité pour détournement de carburant

Le premier ministre a réuni hier les responsables en charge du carburant et d'électricité pour évoquer les délestages répétitifs et exagérés que connaît ces derniers jours la capitale tchadienne.



Le délestage ne serait pas du à des pannes techniques, selon l'homme de la rue qui véhicule une information accusatrice selon laquelle un groupe mafieux organise le délestage pour détourner le carburant.



L'électricité est coupée vers 7 heures pour être retablie vers 18 heures. Toujours selon la rumeur de la rue qui circule, par jour au moins trois citernes de carburant sont détournées et vendues au marché noir.



Cette pratique mafieuse qui a été combattue par le Directeur Général de la SNE (Société Nationale d'Electricité), Mahamat Ismael après sa nomination, refait ces jours-ci surface, à un moment où l'insécurité a gagné du terrain et où la chaleur a atteint 45 degré.