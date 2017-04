Togo : Le ministère des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle réaménage le calendrier des examens officiels

Lomé, le 5 avril 2017- Dans un communiqué officiel rendu public ce mardi à Lomé, le ministre des Enseignements Primaire, Secondaire et de la Formation Professionnelle a annoncé un réaménagement du calendrier des examens pour le compte de l’année scolaire 2016-2017.



Ce réaménagement fait suite aux mesures décidées par le gouvernement après le rapport du groupe de travail sur le secteur de l’éducation. Les activités pédagogiques et scolaires vont connaître une modification dans tous les établissements publics et privés du Togo.



Ainsi les nouvelles dates pour les examens officiels se déclinent comme suit :



Le Bac I est programmé du 20 au 24 juin 2017 ; le BEPC est prévu du 4 au 7 juillet 2017. Les élèves du cours primaire passeront le CEPD du 11 au 13 juillet 2017. Enfin le BAC II sera organisé du 10 au 14 juillet.



Selon toujours le communiqué, l’année scolaire 2016-2017 prend fin le vendredi 4août 2017 au soir, tandis que la rentrée scolaire 2017-2018 est fixé sur le lundi 25 septembre 2017 au matin.