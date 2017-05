Togo : Le nouveau ministre du Tourisme rencontre les opérateurs du secteur touristique

Lomé, le 12 mai 2017-Dans le but de relancer le tourisme au Togo, le ministre du Tourisme et de l’Industrie, Gabriel Ihou, s'est entretenu ce vendredi à Lomé avec les responsables des différents hôtels du pays.



Au cours de leurs échanges, le ministre du tourisme a informé les patrons d'hôtels de la nouvelle politique du gouvernement dans le domaine du tourisme.



Dans son projet, le gouvernement entrevoit de relancer prioritairement le tourisme d’affaires et des conférences. C'est dans ce sens que le Togo va abriter cette année la conférence annuelle de l’AGOA, le Sommet Afrique-Israël et la conférence ministérielle de la Francophonie. « Le potentiel est très important et la capitale dispose désormais d’équipements de qualité permettant d’accueillir d’importantes délégations », a déclaré le ministre.



Le ministre Gabriel Ihou a également saisi l'occasion pour rassurer les responsables d'hôtels de l'accompagnement des pouvoirs publics dans leurs activités. Il a surtout réitéré l'engagement du gouvernement à redynamiser le tourisme au Togo. « Le Togo a l’ambition de relancer son industrie touristique et les hôtels sont les piliers de cette renaissance », a-t-il expliqué.



Pour finir le ministre du Tourisme a exhorté les participants à la rencontre à viser l'excellence en offrant des services de qualité à leurs différents clients. « Le tourisme est par excellence un secteur de services et par voie de conséquence exige à tous les niveaux des prestations de grande qualité. Qu’il s’agisse de vos hôtels, de vos restaurants, de vos agences de voyages ou d’autres, l’accueil, les services offerts tels que l’hébergement avec toutes les commodités, la restauration avec toute l’hygiène requise ou le guidage avec une interprétation à la hauteur des attentes des touristes, doivent viser les objectifs de qualité », a rappelé le ministre Gabriel Ihou.



Le Togo dispose globalement des infrastructures hôtelières capables d'attirer bon nombre de touriste. On peut citer le Radisson Blu (ancien hôtel du 2février), l'hôtel Sarakawa, l'hôtel Ibis, à côté de ceux-ci des hôtels appartenant à des groupes privés comme l'hôtel Onomo, et l'hôtel du Golfe. Notons que selon un rapport du Conseil Mondial du Voyage et du Tourisme publié en 2016, le secteur touristique emploi près de 79000 personnes au Togo et son apport au PIB national est de 2,2 %.