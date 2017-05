Une cargaison d'armes interceptée par le Nigéria

Le Nigéria a annoncé avoir intercepté une cargaison d'armes sur le port de Lagos en provenance de l'étranger. C'est en tout cas la deuxieme fois en six mois que le Nigéria intercepte des armes en provenance de l'étranger. En janvier un arsenal important d'armes a été saisie par le Nigéria. Les cargaisons d'armes sont sans doute destinées au groupe terroriste de Daech en Afrique de l'Ouest ex Bokoharam. Les autorités n'ont pas encore dévoilé d'où proviennent les cargaisons et qui sont derrière l'acheminement.