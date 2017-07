Une video montre bien que l'enfant habillé en bleu et décédé ce matin, a reçu une balle perdue à la suite des tirs d'armes en provenance des éléments de la gendarmerie, ce qui contredit les propos du préfet contacté ce soir.



Il y aurait six blessés qui seraient admis au district sanitaire de Mandélia, et d'autres évacués à N'Djamena, apprend-t-on d'une source.