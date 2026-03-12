Après plus de 15 ans sans nouvelles données : le Tchad prépare son grand recensement national

Cette session de travail avait pour objectif de faire le point sur l’état d’avancement des préparatifs du RGPH-3, une opération nationale majeure considérée comme un levier essentiel pour la planification et l’orientation des politiques publiques au Tchad.



Dans son allocution d’ouverture, Tahir Hamid Nguilin a rappelé l’importance stratégique de ce recensement, soulignant que les dernières données démographiques fiables remontent à 2009 et ne reflètent plus les réalités sociales, économiques et démographiques actuelles du pays.



« Dans un contexte marqué par de profondes mutations démographiques et socio-économiques, la production de données statistiques fiables, actualisées et désagrégées s’impose comme une nécessité pour orienter efficacement l’action publique et améliorer la planification du développement », a-t-il indiqué.



Le ministre d’État a également précisé que cette initiative s’inscrit dans la dynamique du Plan national de développement « Tchad Connexion 2030 », porté par le Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno. Ce programme ambitionne notamment de moderniser la gouvernance publique et d’accélérer la transformation structurelle de l’économie nationale, un objectif qui nécessite des données démographiques précises et actualisées.



Au cours de la réunion, les participants ont examiné plusieurs points clés liés à la préparation du recensement, notamment l’état d’avancement des travaux préparatoires, les recommandations du Comité technique du recensement, le document de plaidoyer destiné à la mobilisation des ressources financières, ainsi que le chronogramme indicatif du dénombrement général. La composition des futures commissions opérationnelles et le budget rectificatif nécessaire à la conduite de l’opération ont également été au centre des échanges.



Pour assurer la réussite de cette opération d’envergure, le gouvernement a déjà mis en place un dispositif institutionnel comprenant la Commission nationale de la population, le Comité technique et le Bureau central du recensement.



À cette occasion, Tahir Hamid Nguilin a salué l’engagement des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), dont l’appui est jugé déterminant pour la mise en œuvre du processus.

Le président de la Commission nationale de la population a enfin appelé à la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés. Il a rappelé que le RGPH-3 constitue un outil stratégique pour la planification territoriale, mais aussi pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques publiques au Tchad.