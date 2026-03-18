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AFRIQUE

Attaque de Tiné : les FSR accusent l’armée soudanaise et dénoncent une violation de la souveraineté du Tchad


Alwihda Info | Par Alwihda - 18 Mars 2026


Les Forces de soutien rapide (FSR) du Soudan ont fermement condamné l’attaque de drones ayant visé, ce mercredi, la ville de Tiné, située à l’est du Tchad, causant la mort de plusieurs civils.


Le général Hemetti. © DR
Le général Hemetti. © DR
Dans un communiqué publié sur la chaîne Telegram, les FSR attribuent cette attaque à des éléments de l’armée soudanaise, qu’elles accusent d’avoir mené une opération qualifiée de « terroriste » à l’aide de drones. Elles dénoncent une violation flagrante de la souveraineté du Tchad ainsi qu’une escalade dangereuse des tensions dans la région.

Selon les FSR, il ne s’agit pas d’un incident isolé. Elles affirment que l’armée soudanaise aurait déjà eu recours à des frappes similaires contre le territoire tchadien, ce qui constitue, selon elles, une atteinte répétée aux principes de bon voisinage et au respect du droit international.

Le groupe paramilitaire a également exprimé ses condoléances aux familles des victimes, ainsi qu’au gouvernement et au peuple tchadiens, sous la conduite du président Mahamat Idriss Déby Itno. Il a, par ailleurs, réaffirmé son rejet de toutes les formes de terrorisme et d’attaques transfrontalières.

Les Forces de soutien rapide ont enfin exprimé leur solidarité avec le Tchad, assurant leur soutien dans la défense de sa souveraineté et de sa sécurité face à toute menace extérieure.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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