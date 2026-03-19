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Attaque de drones à Tiné : La Médiature de la République du Tchad condamne et appelle à la vigilance


Alwihda Info | Par Alwihda - 19 Mars 2026


La Médiature de la République du Tchad a exprimé sa profonde préoccupation après une attaque de drones survenue le 18 mars 2026 dans la localité de Tiné, ayant causé des pertes humaines et fait plusieurs blessés parmi les populations civiles. Selon le communiqué officiel, ces drones provenaient du Soudan.


Attaque de drones à Tiné : La Médiature de la République du Tchad condamne et appelle à la vigilance
Face à la gravité de la situation, les autorités tchadiennes ont fermement condamné cette attaque, la qualifiant d’inacceptable. Elles ont également exprimé leur solidarité envers les plus hautes autorités du pays, notamment le président de la République Mahamat Idriss Déby Itno, ainsi qu’aux Forces de défense et de sécurité et aux familles des victimes. Un message de soutien a également été adressé aux blessés, avec des vœux de prompt rétablissement.

Dans ce contexte tendu, la Médiature de la République a lancé un appel à la vigilance et à la mobilisation de l’ensemble des citoyens. Elle insiste sur la nécessité de prévenir toute escalade susceptible de menacer la stabilité, l’unité et l’intégrité territoriale du Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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