Attaque de drones à Tiné : La Médiature de la République du Tchad condamne et appelle à la vigilance

Face à la gravité de la situation, les autorités tchadiennes ont fermement condamné cette attaque, la qualifiant d’inacceptable. Elles ont également exprimé leur solidarité envers les plus hautes autorités du pays, notamment le président de la République Mahamat Idriss Déby Itno, ainsi qu’aux Forces de défense et de sécurité et aux familles des victimes. Un message de soutien a également été adressé aux blessés, avec des vœux de prompt rétablissement.



Dans ce contexte tendu, la Médiature de la République a lancé un appel à la vigilance et à la mobilisation de l’ensemble des citoyens. Elle insiste sur la nécessité de prévenir toute escalade susceptible de menacer la stabilité, l’unité et l’intégrité territoriale du Tchad.