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Audit de l’OACI : le Tchad accélère la mise à niveau de l’aéroport Hassan Djamous


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 21 Mars 2026


La ministre des Transports, de l’Aviation civile et de la Météorologie, accompagnée du directeur général de l’Autorité de l’Aviation civile du Tchad (ADAC) et des responsables techniques du secteur, a effectué, ce samedi 21 mars 2026, une visite d’inspection des infrastructures en cours de réfection à l’aéroport international Hassan Djamous.


Audit de l’OACI : le Tchad accélère la mise à niveau de l’aéroport Hassan Djamous
Cette visite a concerné notamment la piste, la gestion du fret, le système de tri des bagages, le mur de séparation entre la zone publique et l’aéroport, les guérites ainsi que les dispositifs de sûreté. L’objectif est de s’assurer de leur conformité aux standards internationaux, en prélude à l’audit de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), prévu la semaine prochaine.

Dans son intervention, le directeur général de l’ADAC, Brahim Guihini Dadi, a rappelé que cette mission vise à évaluer le fonctionnement des infrastructures, identifier les insuffisances et garantir le respect des normes internationales en matière de sûreté.

Audit de l’OACI : le Tchad accélère la mise à niveau de l’aéroport Hassan Djamous
De son côté, la ministre Fatimé Goukouni Weddeye a souligné que cet audit permettra de renforcer l’image du Tchad et de rassurer les partenaires, notamment les compagnies aériennes, ainsi que les passagers nationaux et internationaux.

Elle a également insisté sur l’importance stratégique de cette évaluation, considérée comme un indicateur clé de la crédibilité du système aéronautique tchadien sur la scène internationale. Tout en saluant les efforts réalisés, elle a exhorté les équipes techniques à accélérer les travaux dans le respect strict des normes en vigueur.

La ministre a indiqué que l’objectif ultime reste la certification de l’aéroport, affirmant que le Tchad doit être prêt à répondre aux exigences de l’OACI et que cet audit constitue une opportunité de démontrer son engagement en matière de sûreté.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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