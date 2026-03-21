Audit de l’OACI : le Tchad accélère la mise à niveau de l’aéroport Hassan Djamous

De son côté, la ministre Fatimé Goukouni Weddeye a souligné que cet audit permettra de renforcer l’image du Tchad et de rassurer les partenaires, notamment les compagnies aériennes, ainsi que les passagers nationaux et internationaux.



Elle a également insisté sur l’importance stratégique de cette évaluation, considérée comme un indicateur clé de la crédibilité du système aéronautique tchadien sur la scène internationale. Tout en saluant les efforts réalisés, elle a exhorté les équipes techniques à accélérer les travaux dans le respect strict des normes en vigueur.



La ministre a indiqué que l’objectif ultime reste la certification de l’aéroport, affirmant que le Tchad doit être prêt à répondre aux exigences de l’OACI et que cet audit constitue une opportunité de démontrer son engagement en matière de sûreté.