Bangui–Paris : vers une relance des relations entre la Centrafrique et la France

Le réchauffement de la coopération bilatérale entre la République centrafricaine et la France était au menu de cette rencontre.

Interviewé par la presse au sortir de cette audience, le Chef de la diplomatie française a indiqué que sa visite à Bangui marque une étape importante dans la reprise des relations entre ces deux pays. Selon lui, il s’agit de la première visite d’un Ministre français des Affaires étrangères dans la capitale centrafricaine depuis huit ans.



« Ma visite marque la restauration complète des relations et des liens entre nos deux pays et nos deux peuples », a déclaré Jean Noël Barrot. Il a rappelé que la France et la République centrafricaine entretiennent des relations historiques, fondées notamment sur une langue commune et des liens humains étroits.



Le Ministre français a également évoqué la feuille de route signée il y a deux ans entre le Président Emmanuel Macron et le Président Faustin Archange Touadera, destinée à renforcer la coopération entre les deux pays pour les années à venir. Il a fait savoir que les premiers résultats de cette initiative sont déjà visibles dans plusieurs secteurs au bénéfice des populations centrafricaines.



Le diplomate français a dit avoir constaté au cours de son séjour à Bangui des avancées réalisées dans les domaines de l’entrepreneuriat, de l’assainissement et de l’innovation. Des initiatives portées par des jeunes et des entrepreneurs locaux, notamment avec l’appui de la fondation Bangui Hub. Il s’est félicité que la coopération franco-centrafricaine s’illustre également dans l’accompagnement des femmes victimes de violences liées aux conflits.



Monsieur Jean Noël BARROT a annoncé un investissement de 7 millions d’euros du gouvernement français pour renforcer les capacités de l’Institut Pasteur de Bangui, notamment dans la lutte contre la poliomyélite.



Enfin, le chef de la diplomatie française a réaffirmé la volonté de la France de poursuivre son engagement aux côtés de la République centrafricaine dans plusieurs secteurs clés notamment l’énergie, les infrastructures, l’éducation et le développement du capital humain.



« La France souhaite être un partenaire fiable et de confiance, respectueux de la souveraineté de la République centrafricaine, dans un esprit de coopération gagnant-gagnant au bénéfice des Centrafricaines et des Centrafricains », a conclu Jean Noël BARROT, bouclant ainsi sa visite de 48h dans la capitale centrafricaine.