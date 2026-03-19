









ANALYSE Comment la culture influence la psychothérapie et nos façons de gérer l'anxiété et la dépression

Alwihda Info | Par Mohaj Salaheldin, consultante, humanitaire et journaliste indépendante. - 19 Mars 2026



La santé mentale est devenue un sujet de plus en plus important dans la société actuelle. Nombreuses sont les personnes qui se tournent vers la psychothérapie pour mieux comprendre leurs émotions et gérer des troubles tels que l'anxiété et la dépression. Cependant, un facteur souvent négligé dans les discussions sur la santé mentale est la culture.

Le contexte culturel peut fortement influencer la façon dont les individus perçoivent les problèmes psychologiques, leur décision de consulter un thérapeute et l'efficacité potentielle du traitement.



Le prisme culturel de la santé mentale

La culture influence la façon dont les individus perçoivent la souffrance émotionnelle. Dans certaines communautés, parler ouvertement de ses émotions est courant, voire encouragé. Dans d'autres, aborder les questions de santé mentale peut être considéré comme relevant de la sphère privée, voire tabou. De ce fait, nombreuses sont les personnes qui hésitent à consulter un professionnel, même lorsqu'elles souffrent.



La stigmatisation des maladies mentales persiste dans de nombreuses régions du monde. Certaines personnes craignent qu'admettre souffrir d'anxiété ou de dépression n'entraîne le jugement de leurs proches ou de la société. Cette stigmatisation peut retarder la prise en charge et rendre les difficultés émotionnelles encore plus difficiles à gérer.



Des psychologues comme Derald Wing Sue ont souligné l'importance de la sensibilité culturelle en thérapie. Selon ses recherches, les thérapeutes qui comprennent le contexte culturel de leurs patients sont plus à même d'instaurer un climat de confiance et d'élaborer des plans de traitement plus efficaces.



L'importance du langage et de la communication

Un autre facteur clé en psychothérapie est la communication. La thérapie repose souvent sur la capacité d'une personne à décrire clairement ses pensées, ses sentiments et ses expériences. Lorsque patients et thérapeutes ne partagent pas le même langage ou le même style de communication culturel, des malentendus peuvent survenir.



Par exemple, certaines cultures encouragent l'expression directe des émotions, tandis que d'autres privilégient la modestie et la retenue émotionnelle. La prise en compte de ces différences permet aux thérapeutes de mieux comprendre le point de vue du patient et d'éviter les interprétations erronées.



Des experts comme Stanley Sue ont souligné comment une thérapie adaptée au contexte culturel améliore l'engagement et les résultats, notamment pour les personnes issues de minorités.



Influence de la culture et de la famille

Les relations familiales et communautaires influencent également les attitudes face aux soins de santé mentale. Dans de nombreuses cultures, la famille joue un rôle central dans la prise de décision et le soutien émotionnel. Par conséquent, une thérapie qui tient compte des dynamiques familiales peut s'avérer plus efficace que les approches centrées uniquement sur l'individu.



Comprendre ces dynamiques culturelles permet aux thérapeutes d'adapter leur approche afin de respecter les valeurs et l'environnement social du patient.



Moyens pratiques de gérer l'anxiété et la dépression

Si la sensibilité culturelle est essentielle en thérapie, il existe aussi des stratégies pratiques que beaucoup peuvent utiliser pour gérer l'anxiété et la dépression au quotidien.



1. Exposition progressive

Affronter ses peurs étape par étape peut contribuer à réduire l'anxiété au fil du temps. Cette technique encourage à se confronter progressivement aux situations stressantes de manière contrôlée et gérable.



2. Restructuration cognitive

Les schémas de pensée négatifs aggravent souvent l'anxiété et la dépression. Les techniques développées par des chercheurs comme Aaron T. Beck encouragent à remettre en question les pensées pessimistes et à les remplacer par des perspectives plus équilibrées.



3. Techniques de relaxation

Des pratiques simples comme la respiration profonde, la méditation ou le yoga peuvent apaiser la réponse au stress et améliorer la stabilité émotionnelle.



4. Créer un réseau de soutien

Les amis, la famille et les communautés solidaires peuvent jouer un rôle important dans le rétablissement de la santé mentale. Parler à des personnes de confiance réduit souvent le sentiment d'isolement et encourage à demander de l'aide professionnelle en cas de besoin.



Un avenir plus inclusif pour la santé mentale

Alors que la sensibilisation à la santé mentale ne cesse de croître, les experts soulignent l'importance de prendre en compte la diversité culturelle dans les soins psychologiques. Les thérapeutes qui respectent les valeurs culturelles, les différences linguistiques et les dynamiques familiales sont mieux à même d'accompagner leurs patients.



Parallèlement, les individus peuvent tirer profit de l'apprentissage de stratégies d'adaptation pratiques et de la mise en place de solides réseaux de soutien. En combinant soins professionnels, compréhension culturelle et pratiques quotidiennes de santé mentale, les communautés peuvent créer un environnement plus favorable aux personnes souffrant d'anxiété et de dépression.



La santé mentale nous concerne tous, mais notre compréhension et notre prise en charge sont souvent influencées par la culture. Reconnaître ce lien est une étape importante vers une approche plus inclusive et efficace.









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