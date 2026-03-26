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AFRIQUE

Conférence ministérielle de l’OMC : le commerce électronique ivoirien estimé à 5,5 milliards de dollars en 2025


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Mars 2026



Conférence ministérielle de l’OMC : le commerce électronique ivoirien estimé à 5,5 milliards de dollars en 2025
L'important potentiel de croissance du commerce électronique national ivoirien est estimé à 5,5 milliards de dollars en 2025, a révélé le ministre ivoirien du Commerce, de l’Industrie et de l'Artisanat, Ibrahim Kalil Konaté.

Il prenait part, le jeudi 26 mars 2026 à Yaoundé, au Cameroun, à une table ronde lors de l’ouverture officielle de la 14ème conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) dédiée au commerce électronique.

Par ailleurs, Ibrahim Kalil Konaté a relevé des acquis en Côte d’Ivoire, notamment l'amélioration du cadre réglementaire et institutionnel de protection des consommateurs, la pleine mise en œuvre des réglementations sur la signature électronique, l'adoption d'un cadre équilibré de sécurisation des droits et obligations des plateformes intermédiaires.

Il a aussi noté que le gouvernement ivoirien a entrepris, depuis plusieurs années maintenant, des actions de haute portée, notamment la mise en place d'un organe dédié à la gouvernance du secteur du commerce électronique et l'adoption d'une stratégie nationale de commerce électronique.

Au cours de cette session organisée par l'OMC et la Banque mondiale, le ministre a souligné les nombreux atouts du commerce électronique qui représente aujourd'hui, selon lui, des milliers de milliards de dollars d'échanges chaque année. « Le commerce redéfinit les chaînes de valeur, les habitudes de consommation et les modes d'accès aux marchés », a-t-il soutenu.

Bien que l'Afrique peine encore à tirer profit de « ce potentiel considérable » reconnu par tous comme un moteur essentiel de la croissance, le ministre s’est félicité de l'intérêt marqué de la Côte d'Ivoire à faire du numérique « un catalyseur du développement du continent ».


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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