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AFRIQUE

Côte d’Ivoire : acquisition de la première « Mammomobile » et renforcement de la riposte vaccinale


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 20 Mars 2026



Côte d’Ivoire : acquisition de la première « Mammomobile » et renforcement de la riposte vaccinale
Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie Universelle a réceptionné, le 18 mars 2026, à Abidjan-Treichville, le tout premier camion public de mammographie mobile, spécialisé dans le diagnostic du cancer du sein, ainsi que sept véhicules pick-up destiné à des districts sanitaires pour renforcer la vaccination de proximité.

D’une valeur estimée à 211 millions de FCFA, la Mammomobile a été acquise par le ministère, à travers le Programme national de Lutte contre le Cancer (PNLCa) Côte d'Ivoire, en partenariat avec la Coalition des Organisations de Lutte contre le Cancer, avec l’appui financier des Laboratoires Roche.

Doté d’un mammographe de dernière génération et d’un échographe, cet équipement roulant se présente comme une réponse concrète à l’un des drames silencieux de la santé féminine : le diagnostic tardif du cancer du sein. En Côte d’Ivoire, le cancer du sein est le premier cancer chez la femme. On enregistre chaque année, 3 869 nouveaux cas et 2 092 décès, selon les données GLOBOCAN 2022.

Dans un contexte où la majorité des cas est encore détectée à un stade avancé, l’intensification du dépistage apparaît comme une exigence de santé publique. À travers cette acquisition, le gouvernement entend densifier les campagnes de détection précoce, améliorer l’accès aux services de prévention et offrir à davantage de femmes une chance réelle de prise en charge à temps.

Cette dynamique s’inscrit dans une politique plus large de renforcement de l’offre oncologique nationale, marquée notamment par la mise en service du Centre National d’Oncologie Médicale et de Radiothérapie Alassane Ouattara, du Centre National de Radiothérapie et d’Oncologie Médicale de Grand-Bassam, ainsi que par l’achèvement annoncé d’un nouveau centre de référence de classe mondiale.

En plus de ce camion, sept véhicules pick-up ont également été remis aux districts sanitaires de Buyo, Dianra, Guéyo, Kaniasso, Issia, Tengrela et Zuénoula, afin de renforcer la supervision des activités vaccinales. Ces moyens roulants devront faciliter le suivi de la distribution des vaccins, améliorer l’accès aux services de vaccination et accroître l’efficacité opérationnelle des équipes sur le terrain. Cette remise intervient dans un contexte d’intensification du Big Catch-Up vaccinal engagé depuis 2026.

À ce jour, plus de 2 520 272 doses ont été administrées aux enfants de 0 à 5 ans, dont 606 900 à Abidjan, soit près du quart du total national. Soutenue par les partenaires techniques et financiers, notamment Gavi et l’UNICEF, cette opération traduit une mobilisation soutenue pour mieux protéger les enfants contre les maladies évitables par la vaccination.

Par cet acte, le gouvernement ivoirien réaffirme sa volonté de rapprocher les services essentiels des populations, en portant au plus près des femmes les outils de dépistage, et en consolidant, dans le même élan, les capacités logistiques de la vaccination sur l’ensemble du territoire national.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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