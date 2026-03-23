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AFRIQUE

Côte d’Ivoire : le ministère des Finances rappelle ses huit priorités sur la période 2027-2029


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Mars 2026



Côte d’Ivoire : le ministère des Finances rappelle ses huit priorités sur la période 2027-2029
Le conseiller technique du ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, Dely Soumahoro, a rappelé, le lundi 23 mars 2026 à Yamoussoukro, les huit priorités autour desquelles s’articuleront les actions du département ministériel, sur la période 2027-2029, en vue d’une meilleure performance.

Dely Soumahoro présidait, au nom du ministre Adama Coulibaly, l’ouverture de l’atelier consacré à la validation du volet narratif des projets du Document de Programmation pluriannuelle des Dépenses-Projet annuel de Performance (DPPD-PAP) et du Document de Présentation du Cadre de Performance (DPCP) 2027-2029 dudit ministère.

Parlant de ces priorités, le conseiller technique a dit qu’il s’agit d’assurer la clôture du programme économique et financier 2023-2026, maintenir un cadre macroéconomique et financier solide, mobiliser les ressources intérieures pour le financement des priorités du gouvernement, accélérer la réforme des finances publiques.

Il est aussi question de poursuivre l’exécution de la stratégie de réforme du secteur financier, suivre l’exécution du budget 2026 et élaborer l’avant-projet de loi de finances 2027 dans les délais constitutionnels, d’exécuter les actions résiduelles issues des recommandations du GAFI en vue de la sortie de la Côte d’Ivoire de la liste grise et enfin de renforcer le dialogue avec le secteur privé.

Dely Soumahoro a indiqué que la production de ces deux documents essentiels, à savoir le DPPD-PAP et le DPCP, s’inscrit dans le cadre du Budget-Programme qui vise à instaurer une plus grande cohérence entre les objectifs de développement, les allocations budgétaires et les résultats à atteindre. « La conduite efficace des missions de notre département ministériel dépendra grandement de la qualité et du contenu du DPPD-PAP qui sera élaboré », a-t-il insisté.

Il faut noter que le DPPD-PAP permet une allocation efficiente des crédits budgétaires, en fonction des priorités et des objectifs et le Rapport Annuel de Performance (RAP) permet à chaque responsable de programme de rendre compte de sa gestion au regard des engagements pris dans le cadre du projet de Loi de Finances et des projets annuels de performance. L’atelier organisé par la Direction des Affaires financières, dont le premier responsable est Timité Amadou, prend fin le 26 mars. ---



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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