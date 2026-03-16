Décret : trois personnalités désignées membres de l'Observatoire du Climat des Affaires au Tchad (OCAT)

Par Décret N°142/PR/2026 du 16 mars 2026, les personnes ressources dont les noms suivent sont désignées membres de l'Observatoire du Climat des Affaires au Tchad (OCAT) :



- ETIENNE ALINGUE

- BICHARA BARDAGUA SABOUN

- ACHTA DJIBRINE SY.



رئاسة الجمهورية / تعيين

بموجب المرسوم رقم 142/رج/2026 الصادر في 16 مارس 2026، تم تعيين الشخصيات المرجعية التالي أسماؤها أعضاءً في مرصد مناخ الأعمال في تشاد (OCAT):

. إيتيين آلينقيه

. بشارة بارداقوا صابون