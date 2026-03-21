Élection présidentielle : 100% de suffrages exprimés pour Denis Sassou N'Guesso à Sembé

Le président Denis Sassou-N’Guesso a été réélu à 94,82%, selon les résultats provisoires du vote, publié le 17 mars 2026. Le directeur local de campagne du candidat Sassou N’Guesso à Sembé, Thierry Ghislain Manguesa Ebomé, s’est dit satisfait de ces résultats qui reflètent la réalité du terrain. « Je suis heureux de commenter cette victoire écrasante du Président Denis Sassou-N’Guesso. Sa candidature a été motivée par le peuple congolais, qui a reconnu en lui un leader d'expérience capable de guider le pays dans un environnement international incertain. Le plébiscite du 15 mars représente un soutien massif à son projet de société, centré sur l'accélération du développement national amorcé depuis 2002. » A-t-il confié à la presse.



100% de suffrages exprimés pour le candidat Sassou à Sembé



Au cours de cet échange avec la presse, Thierry Ghislain Manguessa Ebomé n’a pas manqué de faire une immersion dans le nouveau contrat social, que le candidat Denis Sassou-N’Guesso a proposé au peuple congolais

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Pour lui, le projet de Denis Sassou-N’Guesso n'est pas limité à un département ; c'est un plan de développement national. Dans ce projet, une attention particulière est accordée à la jeunesse, avec des initiatives pour sa formation et son intégration professionnelle. Le Président, a poursuivi le directeur local de campagne à Sembé, souhaite intensifier les efforts dans l'entrepreneuriat et l'auto-entrepreneuriat pour que les jeunes deviennent des acteurs du développement. « À Sembé, nous avons vu un soutien massif, avec des votes atteignant 100 % des suffrages exprimés. »



Industrialisation de la Sangha



Poursuivant ses réflexions, Thierry Ghislain Manguessa Ebomé a mis un point d’orgue sur le potentiel naturel du département de la Sangha. Selon lui, la Sangha présente de nombreuses opportunités d'industrialisation, notamment dans l'exploitation minière et la transformation du bois, déjà bien établies. « Nous collaborons avec le Cameroun pour développer l'industrie du fer, et nous visons aussi la transformation agricole, particulièrement du cacao. Avec des initiatives comme l'unité de transformation du cacao au lycée technique agricole de Ouesso, nous espérons attirer des industries de transformation dans le département. » A-t-il soutenu.



La réélection de Denis Sassou-N’Guesso , comme on le voit, offre une continuité dans le développement du Congo, avec un accent particulier sur l'autonomisation de la jeunesse et l'industrialisation de régions clés comme la Sangha.