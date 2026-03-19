L'armée soudanaise condamne l'attaque de drone au Tchad et se dit prête à coopérer pour la stabilité

D’après les autorités soudanaises, cet incident ne serait pas isolé. Il s’inscrit dans une série d’attaques répétées contre des populations civiles dans les zones frontalières entre le Soudan et le Tchad, entre le 25 décembre 2025 et le 18 mars 2026. Ces actions sont dénoncées comme une violation grave des lois et des normes humanitaires internationales.



Les forces armées soudanaises ont exprimé leurs sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu’au gouvernement et au peuple tchadien. Elles ont également affirmé leur solidarité face à cette tragédie.



Enfin, elles ont condamné fermement ces actes criminels, réaffirmé leur engagement à protéger les civils et appelé à renforcer la coopération avec les pays voisins afin de garantir la sécurité et la stabilité dans la région.