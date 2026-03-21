La Centrafrique lance un projet d’autoroute régional de 1249 km pour désenclaver le pays

La République centrafricaine a signé un partenariat public-privé pour construire une autoroute de 1249 km reliant Bambouti à Sibut, avec extension vers le Soudan du Sud. Ce projet régional, impliquant aussi l’Ouganda, vise à améliorer la connectivité, faciliter les échanges commerciaux et désenclaver le pays.



Financée à hauteur de 1 400 milliards de FCFA par une entreprise basée en Ouganda (Al Wasit), cette infrastructure devrait aussi renforcer la sécurité, la cohésion sociale et le développement économique. La signature s’inscrit dans la vision du président Touadéra de moderniser les infrastructures et stimuler la croissance.