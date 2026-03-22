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La Force mixte Tchad–RCA vient en aide à Mme Fatimé Atome, mère de triplés abandonnés


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 22 Mars 2026


Suite à l’appel de solidarité lancé pour venir en aide à cette mère ayant mis au monde des triplés le vendredi 20 mars 2026 et abandonnée par son époux, la Force mixte Tchad–RCA est intervenue en soutien à Mme Fatimé Atome et à ses trois nourrissons, qui nécessitent une prise en charge urgente.


La Force mixte Tchad–RCA vient en aide à Mme Fatimé Atome, mère de triplés abandonnés
Cette aide est composée de vivres et de produits non alimentaires, notamment des moustiquaires, des bassins pour bébés, des cartons de savon, de l’huile ainsi que des cartons de boîtes de lait, sans oublier une enveloppe financière.

Selon le colonel Mbaikounda Bela Charmy de la Force mixte, ce geste relève d’un devoir pour leur institution d’assister les personnes en situation de détresse. Il a rappelé que la mission première de la Force mixte Tchad–RCA est de protéger les personnes et leurs biens.

Le médecin-chef de l’Hôpital moderne de Sarh, Dr Dangar Kaoutouin Bernard, a salué cet acte salvateur. Il a précisé que ce soutien contribuera à soulager, dans une certaine mesure, cette femme et ses enfants, malgré les difficultés rencontrées après un accouchement normal, marqué par quelques complications telles que des vertiges.

Toutefois, il lance un appel aux personnes de bonne volonté afin de venir également en aide à cette mère et à ses nourrissons.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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