Le Tchad conserve sa note « B- » avec une perspective stable, selon S&P

Selon S&P, les perspectives macroéconomiques du Tchad demeurent favorables. La croissance du produit intérieur brut (PIB) réel est estimée à 5 % pour l’année 2026, portée notamment par le développement des infrastructures et du secteur des services. L’agence souligne également un profil d’endettement jugé favorable, caractérisé par une part importante de financements concessionnels, ce qui permet de limiter la charge des intérêts.



Par ailleurs, les efforts engagés par les autorités tchadiennes pour améliorer la mobilisation des recettes internes ont été salués. Ces avancées s’inscrivent dans le cadre des réformes visant à moderniser les administrations fiscales et douanières.



S&P met également en avant la mise en œuvre du programme avec le Fonds monétaire international (FMI), approuvé en 2025, ainsi que le rôle des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Ces soutiens contribuent notamment à la réalisation du Plan national de développement « Tchad Connexion 2030 », considéré comme un levier essentiel pour accélérer les réformes, renforcer les infrastructures et diversifier l’économie.



Toutefois, l’agence note certains défis à relever, notamment la dépendance du pays au secteur pétrolier. Malgré cela, la confirmation de la note « B- » renforce la crédibilité financière du Tchad et constitue un signal positif pour attirer davantage d’investissements privés.



En consolidant la confiance des partenaires internationaux, cette décision vient conforter la trajectoire de réformes engagée par les autorités tchadiennes et les perspectives de développement du pays.