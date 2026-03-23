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ANALYSE

Le régime soudanais et les FSR doivent être considérés comme une menace existentielle par le Tchad


Alwihda Info | Par Djimet Wiche - 24 Mars 2026



Le régime soudanais et les FSR doivent être considérés comme une menace existentielle par le Tchad
Le Tchad a été touché par les frappes, on ne sait de quel ennemi. Une attaque par air, avec un drone, qui a provoqué un séisme politique confirmé par N'Djamena lui-même.

Autour du président de la République et du gouvernement, la classe politique, dans son entièreté, crie sa colère et demande au pouvoir de se montrer ferme et fort contre un ennemi inconnu.

Le Tchad, à travers la ville frontalière de Tiné a été la cible d'un ennemi invisible, des Tchadiens ont été ciblés, éliminés, par qui et pourquoi, personne ne nous le dira, tandis que disparaît dans l’ombre, entre vérité impossible et colère populaire, l'affaire au grand désespoir des parents des victimes. Mais il ne faut pas que l'affaire soit enterrée avec les victimes.

Que le compromis ne cause la mort, en silence, de la vérité. Il faut que le pays ne s’effondre pas au pieds des idoles de la négociation. Que les rescapés, se relèvent et puis résistent. Entre ruines et espoir, une brèche s’ouvre. À l’horizon de Tiné, une question brûle les lèvres : et si le Tchad, enfin, coupait définitivement le pont avec le Soudan et respirait librement ?

Le régime soudanais d'El Béchir a massacré les Tchadiens en 2003. La dernière attaque de Tiné où le nombre des victimes blesse notre imaginaire collectif nous prouve que leurs bourreaux sont déterminés à nuire durablement le Tchad dans cette partie du territoire national.

L'espoir d'un avenir meilleur semble s'éloigner et il est plus que temps que le gouvernement garantisse plus de sécurité pour que cette frontière Est du Tchad soit plus sûr. Aujourd’hui, silence gêné. La liberté, elle, n’attend pas les excuses.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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