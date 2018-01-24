Les héros du sport se préparent à défendre leurs titres au marathon de Standard Chartered Dubai

دبي (الامارات العربية المتحدة): يواجه حاملا اللقب تاميرات تولا ووركنيش ديغيفا نخبة من الرياضيين الأولمبيين وكذلك الفائزين في سباقات ماراثون رئيسية مع فارق أربعين لقبا دوليا بينهما عند انطلاق ماراثون ستاندرد تشارترد دبي يوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري والذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.







وقد سيطر اللاعبان الأثيوبيان قبل 12 شهرا على سباقي الرجال والسيدات في هذا الماراثون الحاصل على تصنيف المرتبة الذهبية من الاتحاد الدولي لألعاب القوى حيث سجل تولا زمنا قياسيا وصل الى ساعتين و4 دقائق و11 ثانية والذي يعتبر عاشر أسرع زمن في تاريخ الماراثون.







ويعود تولا وتاميرات هذا العام من أجل الدفاع عن لقبيهما في النسخة التاسعة عشر من الماراثون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد المشاركين، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي.







وأشار المدير التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الامارات العربية المتحدة جوليان وينتر الى أن هذا العام يشكل السنة الرابعة عشر على التوالي للرعاية الرسمية لبنك ستاندرد تشارترد لهذا الحدث الرياضي الكبير معبرا عن سعادته بالجماهيرية والشعبية الكبيرة التي يحظى بها الماراثون والتي ازدادت بشكل هائل في السنوات الماضية.







وأضاف: "نتطلع قدما الى تطوير هذه الشراكة المدهشة بيننا عاما بعد عام. كما ان رعاية الماراثون تنسجم مع جهودنا في نشر مفاهيم المحافظة على الصحة بين موظفينا وفي المجتمع بأسره."











وعقب فوزه في ماراثون دبي العام الماضي، وهو الفوز الذي استطاع خلاله تحطيم الرقم القياسي ب 12 ثانية، أثبت تولا لياقته وقدرته بحصوله على الميدالية الفضية في الماراثون في بطولات العالم التي أقيمت في لندن في شهر آب/أغسطس الماضي.







ويعود تولا الى دبي باعتباره الرجل الأسرع في سباق الرجال ويسعى الى التغلب على منافسيه وخصوصا الفائز في ماراثون طوكيو 2015 انديشاو نيغيسي والمتخصص في سباق نصف الماراثون موسينيت جيريميو.







أما في سباق السيدات، فيحق لحاملة اللقب الفائزة بماراثون دبي 2017 الفخر بانجازاتها لكنها تعد رابع أسرع عداءة في سباق السيدات بوجود الفائزة ثلاث مرات بماراثون دبي والفائزة السابقة بماراثون لندن اسيليفتش ميرجيا وكذلك بطلة العالم السابقة وحاملة الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية ماري ديبابا واللتين يتقدمان عليها فيما يتعلق بالأزمان الشخصية السريعة المسجلة.







وفيما يستعد نخبة العدائين والعداءات للانطلاق في السباقات يوم الجمعة الساعة السادسة صباحا، يتطلع الجميع كذلك للسباق المثير بمشاركة نخبة الرياضيين الدوليين في سباق الكراسي المتحركة والذي لم يشهده ماراثون دبي سابقا بمثل هذه القوة.







ينطلق سباق الكراسي المتحركة الساعة الخامسة و 55 دقيقة صباحا بمشاركة حامل اللقب الاسباني رافا بوتيللو والبريطاني بطل سباق دبي السابق جون بوي سميث والسويسري الملقب ب "الطلقة الفضية" وبطل العالم تسع مرات والحائز على الميدالية الذهبية مرتين في الألعاب البارالمبية السويسري مارسيل هوغ.











وعبر مدير الماراثون بيتر كونيرتون عن سعادته بمشاركة هذا العدد من نخبة الرياضيين في هذه السباقات وأضاف: "انه أمر رائع أن نشهد عودة الفائزين في سباق 2017 للدفاع عن ألقابهم، أما بالنسبة لسباق الكراسي المتحركة لهذا العام فهو يضم نخبة الرياضيين الذي لم نشهده أبدا من قبل في ماراثون ستاندرد تشارترد دبي."











وقد أصبح هذا الماراثون بالفعل مناسبة متعددة الثقافات والجنسيات بمشاركة عدائين من 154 جنسية مختلفة ومن مختلف الأعمار والقدرات والذين تجهزوا للانطلاق في السباقات الثلاثة على شوارع دبي في الماراثون وسباق 10 كم وسباق 4 كم العائلي. وسينطلق نخبة الرياضيين غير المدعوين في سباق الماراثون الساعة السابعة صباحا، أما سباق 10 كم فسينطلق المشاركون فيه الساعة التاسعة صباحا والختام بسباق 4 كم حيث ينطلق المشاركون فيه الساعة الحادية عشر صباحا.



ويشكل ماراثون دبي بشكل متواصل مركز جذب لآلاف المتنافسين بدءا من العداء الهندي ارانيا غوبتا البالغ من العمر 15 عاما والمشارك في سباق 10 كم ولغاية المنافس الأكبر سنا الياباني ماساكو اونو البالغ من العمر 77 عاما، فيما تتصدر الهند في عدد المشاركين يليها الفلبين ومن ثم المملكة المتحدة.







من جانبه، عبر رئيس اتحاد الامارات لألعاب القوى أحمد الكمالي عن سعادته بهذه المناسبة الرياضية الضخمة والتي تحظى بترحيب ودعم من ادارات وسلطات مدينة دبي المختلفة.







وقال: "بفضل دعم سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس مجلس دبي الرياضي، يستمر الماراثون في تحقيق إنجازات كبيرة باعتباره فعالية رياضية وكذلك كونه حدثا دوليا يروج لمدينة دبي."







وبالإضافة الى بنك ستاندرد تشارترد باعتباره الراعي الرسمي، يدعم الماراثون كل من مجلس دبي الرياضي، وأديداس، وإذاعة عين دبي 103.8 اف ام، وشركة مسافي للمياه المعدنية، ودبي القابضة، وشرطة دبي وكذلك هيئة الطرق والمواصلات.



