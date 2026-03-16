Moscou dénonce une escalade “sans précédent” au Moyen-Orient et appelle à un cessez-le-feu

Selon la Russie, le conflit a déjà fait des centaines voire des milliers de victimes, tout en causant des dégâts considérables aux infrastructures civiles. Les conséquences dépassent largement les frontières iraniennes, puisque plusieurs pays voisins subissent également les effets des frappes de riposte iraniennes.



La situation a également des répercussions économiques importantes. Le communiqué souligne la paralysie du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, un passage stratégique pour le commerce mondial, ce qui accentue les inquiétudes sur l’impact global du conflit.



Moscou estime que la région du Golfe, autrefois stable et prospère, est désormais plongée dans un climat de chaos et d’incertitude. Les conséquences économiques de cette crise, selon la Russie, se font déjà ressentir bien au-delà du Moyen-Orient, affectant l’économie mondiale.



Le ministère regrette par ailleurs l’absence d’efforts pour apaiser la situation. Au lieu d’une désescalade, il observe une intensification des hostilités, marquée par des frappes de plus en plus destructrices.



Face à cette situation, la Russie appelle à un cessez-le-feu immédiat et à un retour à une solution politique et diplomatique. Elle insiste notamment sur la nécessité de mettre fin aux attaques contre les infrastructures civiles et de protéger les populations, en Iran comme dans les pays arabes du Golfe.



Enfin, Moscou affirme se tenir prête à contribuer à une résolution durable du conflit, dans la limite de ses capacités, en privilégiant la voie du dialogue et de la diplomatie.