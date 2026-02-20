Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

N'Djamena : 5 ans de prison requis contre un auteur de vol avec violence


Alwihda Info | Par ‎Temandang Gontran - 20 Février 2026


Le Tribunal de Grande Instance de N'Djamena a examiné, le 19 février 2026, l’affaire d’un jeune homme poursuivi pour vol aggravé. Le prévenu est accusé d’avoir dépouillé un motocycliste en pleine rue, en usant de violences physiques.


N'Djamena : 5 ans de prison requis contre un auteur de vol avec violence

Le Tribunal de Grande Instance de N'Djamena a examiné, le 19 février 2026, l’affaire d’un jeune homme poursuivi pour vol aggravé. Le prévenu est accusé d’avoir dépouillé un motocycliste en pleine rue, en usant de violences physiques.

Une agression en pleine voie publique

Les faits se sont déroulés aux alentours de 18 heures. La victime, circulant à moto, s’était arrêtée sur le bas-côté pour répondre à un appel téléphonique. C’est à ce moment que le prévenu a surgi pour l’agresser. Selon l’acte d’accusation, l’assaillant a poussé violemment le conducteur pour le faire tomber, avant de s’emparer de force de son téléphone portable et de son portefeuille.

Le butin déclaré comprend, outre l’appareil, une somme de 255 000 FCFA et divers documents. Alertés par les cris de la victime, des passants ont pris en chasse le suspect et ont réussi à l’appréhender avant l’arrivée des forces de l’ordre.

À la barre, la stratégie de défense du prévenu s’est révélée contradictoire. S’il a reconnu les faits de violence, il a néanmoins nié avoir pris possession des objets mentionnés dans la plainte (le téléphone et le portefeuille), une ligne de défense qui peine à convaincre face au flagrant délit.

De son côté, la partie civile a maintenu ses réclamations, exigeant la restitution intégrale de ses fonds et de ses pièces d’identité.

Le Procureur de la République a fustigé un acte de délinquance urbaine troublant l’ordre public. Se fondant sur l’article 403 du Code Pénal tchadien, il a requis une peine de cinq ans d’emprisonnement ferme à l’encontre du prévenu. L’affaire a été renvoyée au 26 février 2026. Le prévenu est en détention préventive à la maison d’arrêt de Klessoum.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/02/2026

Mali : remise du Rapport général des États généraux sur la Femme, l’Enfant et la Famille au président

Mali : remise du Rapport général des États généraux sur la Femme, l’Enfant et la Famille au président

Tchad : à Abéché, installation des nouveaux directeurs des centres secondaires des œuvres universitaires de l’Est Tchad : à Abéché, installation des nouveaux directeurs des centres secondaires des œuvres universitaires de l’Est 19/02/2026

Populaires

Tchad : le CEMGA a reçu le président du Conseil National des Affaires Islamiques

20/02/2026

Tchad : à Abéché, la Commission mixte restitue un bilan déterminant pour la sécurité publique

20/02/2026

Tchad : Hadjer Lamis, clôture de la session budgétaire du Conseil provincial

20/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif 12/02/2026 -

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter