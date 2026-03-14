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INTERNATIONAL

New Delhi accueille une formation pour améliorer la gouvernance locale et les moyens de subsistance ruraux


Alwihda Info | Par - 14 Mars 2026


Plus de treize pays africains ont pris part à New Delhi, en Inde, à une formation organisée par le gouvernement indien autour du thème « la gouvernance locale et les moyens de subsistance ruraux ».


New Delhi accueille une formation pour améliorer la gouvernance locale et les moyens de subsistance ruraux
Reconnaissant le besoin croissant de renforcer les capacités institutionnelles et fonctionnelles des systèmes de gouvernance locale, le NILERD a conçu ce programme comme une initiative de renforcement des capacités intégrant les perspectives de gouvernance et de moyens de subsistance, afin d’améliorer les résultats des programmes et de favoriser une transformation rurale inclusive.

L’Inde est reconnue comme un modèle mondial en matière de gouvernance locale autonome. Son système de gouvernance décentralisé permet aux institutions locales de travailler de manière proactive à la mise en œuvre des programmes de bien-être et de développement. Les institutions de base en Inde ont démontré leur efficacité, leur transparence et leur capacité à exécuter un large éventail d’initiatives visant à améliorer les moyens de subsistance.

L’objectif de cette formation est de renforcer la capacité des participants à concevoir des feuilles de route pour le renforcement d’institutions locales participatives et démocratiques, tant dans leur nature que dans leurs fonctions. Elle vise également à leur apprendre à concevoir et à mettre en œuvre des programmes de moyens de subsistance, à atténuer les risques et à renforcer la résilience à travers les institutions locales.

Les participants auront également un aperçu des nouveaux domaines émergents d’emplois rémunérateurs dans l’agriculture, l’élevage, les activités rurales non agricoles et les PME en milieu rural. Ils prendront connaissance des différentes initiatives des gouvernements locaux en faveur de la sécurité des moyens de subsistance des femmes et des groupes les plus vulnérables.

La formation permettra aussi d’explorer le rôle des coopératives, des groupes d’entraide (SHGs) et d’autres organisations dans l’amélioration de la sécurité des moyens de subsistance et la réduction de la vulnérabilité. Enfin, elle mettra en lumière les politiques, mesures et incitations efficaces pour accroître la participation, la responsabilité et la transparence dans les institutions locales, tout en sensibilisant au rôle complémentaire des secteurs public et non gouvernemental dans le renforcement des moyens de subsistance au niveau local.
Malick Mahamat
Coordonnateur général de rédaction, reporter - Téléphones : +(235) 66267667 - 99267667 En savoir plus sur cet auteur


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