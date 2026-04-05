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AFRIQUE

Niger : sept ressortissants tchadiens enlevés par Boko Haram, un mort confirmé


Alwihda Info | Par Alwihda - 3 Avril 2026


L’ambassade de la République du Tchad auprès de la République du Niger a annoncé, dans un communiqué officiel publié le 3 avril 2026 à Niamey, l’enlèvement de sept ressortissants tchadiens par des éléments du groupe terroriste Boko Haram.


Niger : sept ressortissants tchadiens enlevés par Boko Haram, un mort confirmé
Selon le document, les faits se sont produits le 31 mars 2026 sur l’axe N’Guigmi–Daboua, une zone régulièrement exposée aux attaques des groupes armés. Parmi les personnes enlevées, l’un des compatriotes a malheureusement perdu la vie dans des circonstances qualifiées de particulièrement tragiques.

Face à cette situation jugée préoccupante, l’ambassade appelle l’ensemble des ressortissants tchadiens vivant ou circulant dans la zone à faire preuve d’une vigilance accrue, notamment sur cet axe à haut risque.

Des consignes strictes de sécurité

Dans son communiqué, la représentation diplomatique recommande plusieurs mesures de précaution : éviter les déplacements isolés et privilégier les convois sécurisés ; informer systématiquement les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité avant tout déplacement ; respecter strictement les consignes de sécurité édictées par les autorités locales.

Ces mesures resteront en vigueur en attendant la mise en place de dispositifs sécuritaires renforcés par les autorités compétentes.

Une mobilisation annoncée

L’ambassade du Tchad au Niger a également tenu à rassurer la communauté nationale, affirmant suivre de près l’évolution de la situation. Elle promet de communiquer toute information complémentaire en temps utile à travers ses canaux officiels.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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