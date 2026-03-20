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AFRIQUE

RCA : grande prière du Ramadan en présence du président de la République à la mosquée de Kina


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 20 Mars 2026



RCA : grande prière du Ramadan en présence du président de la République à la mosquée de Kina
Les musulmans de la République Centrafricaine, à l’instar de leurs coreligionnaires du monde entier célèbrent ce jour 20 mars 2026, la fin du jeûne de l'Eid El Fitr.

Le président de la République, Pr Faustin Archange Touadéra, accompagné de plusieurs hautes autorités du pays dont le président de l'Assemblée nationale Simplice Mathieu Sarandji, a rehaussé de sa présence cette cérémonie de Ramadan marquée par une grande prière, organisée à la Mosquée Anour de Kina, dans le 3e arrondissement de Bangui.

Durant un mois, les musulmans de la République Centrafricaine ont observé un moment de jeûne et de prière, en faveur de la paix et du vivre-ensemble en RCA. Cette grande prière finale a permis au doyen des Imams, Al Ass, d'orienter son prêche sur quelques principes fondamentaux de l'islam que sont la paix, la cohésion sociale, le respect des hautes autorités et la crainte de Dieu.

Dans une prise de parole improvisée, le président de la République PrFaustin Archange Touadéra a remercié le Comité d’organisation pour l’avoir invité, ainsi que sa suite à cette prière de fin de Ramadan. Il a également exprimé sa gratitude pour ce moment consacré au jeûne et à la prière en faveur de la consolidation de la paix en République Centrafricaine.

Le chef de l’État a profité de l’occasion pour annoncer l’inauguration prochaine d’une mosquée construite par l’Etat-Major des Forces armées centrafricaines dans l’enceinte du Camp Kassai. Ce lieu, dit-il, servira de cadre de prière aux FACA de confession musulmane.




Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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