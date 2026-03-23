









SPORTS Raoul Savoy à l’épreuve : zéro victoire, quel avenir face au Burundi ?

Alwihda Info | Par Barra Lutter - 24 Mars 2026



Depuis son arrivée à la tête des Sao du Tchad, l’entraîneur suisse Raoul Savoy peine à inscrire son nom dans les mémoires du football tchadien.

Hier encore, il a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour affronter l’équipe nationale du Burundi, une rencontre cruciale dans le cadre des éliminatoires continentales. Mais derrière cette annonce se cache une réalité préoccupante : zéro victoire depuis son arrivée, un bilan qui interpelle les supporters et les observateurs du football tchadien.



Une entrée difficile dans le bain du football tchadien

Raoul Savoy est un technicien expérimenté, connu pour ses passages à la tête de cinq sélections nationales et plusieurs clubs où il avait su, par moments, obtenir des résultats probants. Cependant, le contexte tchadien semble poser des défis particuliers. Depuis son arrivée, les Sao ont enchaîné les matchs sans jamais goûter à la victoire. Les statistiques sont parlantes : plus de buts encaissés que marqués, une défense fragile et une attaque incapable de concrétiser les rares occasions.



Cette situation a des répercussions sur la confiance des joueurs, mais aussi sur l’engouement des supporters. Les critiques fusent sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux, où certains mettent en cause les choix tactiques et le manque de préparation physique et mentale de l’équipe. Savoy, pour sa part, semble vouloir préserver son calme et travaille à ajuster son système de jeu, en privilégiant la cohésion et l’expérience sur le terrain.



Une liste de joueurs avec un changement

La publication récente de la liste des joueurs pour affronter le Burundi a également été scrutée de près. Plusieurs noms retenus suscitent des interrogations : certains anciens, qui n’ont plus le rythme des compétitions, côtoient de jeunes talents encore inexpérimentés à l’international. Le choix de combiner jeunesse et expérience est logique sur le papier, mais sur le terrain, cette mixité peut parfois manquer de fluidité et d’efficacité.



Par ailleurs, la préparation de cette rencontre pose question. Les Sao disposent de peu de temps pour se synchroniser et développer un style de jeu solide, face à un adversaire burundais réputé pour sa discipline tactique et sa résilience. Si le Tchad veut espérer un résultat positif, la stratégie devra être claire et les joueurs devront faire preuve d’une concentration sans faille.



Zéro victoire, un poids psychologique

Le bilan actuel de Raoul Savoy, aucune victoire depuis sa prise de fonction, est lourd psychologiquement. Les joueurs peuvent ressentir une pression supplémentaire, et chaque match devient un test pour sauver l’honneur, ou confirmer les doutes. Le problème ne réside pas seulement dans la technique ou la tactique, mais dans la gestion mentale et l’état d’esprit collectif.



L’entraîneur devra trouver les leviers pour remotiver ses troupes et instaurer une dynamique positive. Cela pourrait passer par des ajustements tactiques, une meilleure préparation physique, mais surtout un travail psychologique pour restaurer la confiance des joueurs. Face au Burundi, il n’y a pas de place pour les hésitations : chaque erreur sera exploitée et chaque occasion manquée pourrait coûter cher.



Les défis structurels du football tchadien

Au-delà des choix de Savoy, le football tchadien souffre de problèmes structurels. Le manque d’infrastructures modernes, de programmes de formation pour les jeunes et de compétitions régulières de haut niveau freine le développement des talents. Même le meilleur entraîneur du monde aurait du mal à obtenir des résultats rapides dans un tel contexte.



Pour Savoy, la mission est donc double : il doit à la fois redresser l’équipe première et contribuer à poser des bases plus solides pour l’avenir du football tchadien. L’enjeu dépasse les résultats immédiats et concerne la crédibilité et la compétitivité des Sao sur le continent africain.



Quelle stratégie pour le match face au Burundi ?

Affronter le Burundi, un adversaire discipliné et souvent solide dans ses déplacements, exigera une stratégie claire et pragmatique. Savoy pourrait opter pour une approche défensive initiale, en misant sur la vitesse et la créativité de certains joueurs en contre-attaque comme Ecau Célestin, Franck et Marius Mouandilmadji. L’équilibre entre prudence et audace sera déterminant.



Le match servira également de test pour les jeunes talents du Tchad. S’ils réussissent à briller sous pression, cela pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour le futur. À l’inverse, une défaite supplémentaire pourrait accentuer les doutes sur la capacité de Savoy à transformer durablement l’équipe nationale.



Avenir incertain mais pas désespéré

Le défi qui attend Raoul Savoy et les Sao du Tchad est immense. Zéro victoire depuis son arrivée, un contexte structurel difficile et des attentes fortes de la part des supporters mettent l’entraîneur sous pression. Cependant, le football est souvent une question de patience, d’adaptation et de résilience.



Si Savoy parvient à imposer une discipline tactique solide, à restaurer la confiance de ses joueurs, et à tirer parti des talents individuels, il pourrait renverser la tendance. Le match face au Burundi ne sera pas seulement une question de score, mais un test crucial pour déterminer si le Tchad peut envisager un avenir compétitif sous sa direction.





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