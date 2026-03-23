Salon du livre africain de Paris : le Cameroun foisonne d’éditeurs et de registres

La communauté camerounaise de l'intelligence et de l'écriture s'est particulièrement distinguée lors de la 5ème édition du salon du livre africain de Paris qui s'est tenu dans un espace dédié de l'école de médecine du 6e arrondissement, du 21 au 22 mars 2026.



Les femmes et les hommes de lettres, résidant en France ou ailleurs dans le monde, ou en provenance du Cameroun, étaient bien présents en qualité et quantité dans tous les registres d'expression littéraire :

- le roman ;

- l’essai historique, biographique, économique et politique ;

- la bande dessinée ;

- les magazines et périodiques. José Christian Ondoua Ntsama, ministre conseiller, qui était à la tête d'une forte délégation de diplomates camerounais en poste à Paris, a tenu à porter à ses compatriotes, le message de satisfaction, d'encouragement et de félicitations de S.E. André-Magnus Ekoumou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun auprès de la République française.



En marge du Salon du livre Africain de Paris, Christelle Noah, la directrice générale de la maison d’édition Eclosion, était dans les bureaux de RFI, en vue d'une séance d'échanges professionnels autour du Prix littéraire OSÙ et des activités d'Eclosion. Une rencontre médiatique qui s'inscrit également dans le cadre de ses activités de communication du CERDOTOLA, et de l'accompagnement de son secrétaire exécutif le Pr Charles Binam Bikoï.



A la fin du Salon du livre Africain de Paris 2026, on peut dire que c’est une belle réussite pour les auteurs de Eclosion ont littéralement épuisé leurs stocks. La littérature africaine a ainsi été valorisée.



L’écrivaine Bibiche Kound invitée du Salon du Livre Africain de Paris a dédicacé ses ouvrages "LIBRE" et " L'Afrique en larmes", alors que l’énigme qui fait la particularité de son récit, a entraîné une belle affluence autour de l'ouvrage « Fossi Jacob, le gamin et son héros » du Pr Tetanye Ekoe.