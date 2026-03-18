Tchad : 4 officiers cités dans l’Ordre de la Croix du mérite militaire à titre posthume

بموجب المرسوم رقم 144/رج/د أ ك ن و ت/2026 الصادر في 17 مارس 2026، يُمنح الضباط الرفيعون والضباط من قوات الدفاع والأمن الذين استشهدوا في ميدان الشرف، وسام الاستحقاق العسكري من وسام الأمة التشادية (بسعفة ذهبية)، وذلك بعد وفاتهم. وهم:

· العقيد إسحاق حماتي سركورو، رقم الهوية 92310237؛

· العقيد حامد عمر عيسى، رقم الهوية 92720883؛

· المقدم علي توليه كوكيه، رقم الهوية 92910001؛

· الملازم تشوزي تولو عبد الله، رقم الهوية 07023120.

Par Décret N°144/PR/GDCHONT/2026 du 17 Mars 2026, les Officiers Supérieurs et Subalternes des Forces de Défense et de Sécurité tombées sur le champ d’Honneur, sont cités dans l’Ordre de la Croix du Mérite Militaire à l’Ordre de la Nation Tchadienne (avec palme d’Or), à titre posthume.Il s'agit de :- COL ISSAKHA HAMATI SARKOURO ID 92310237- COL HAMIT OUMAR ISSA ID 92720883- LCL ALI TOLLE KOKEI ID 92910001- S/L TCHOZI TOULO ABDALLAH ID 07023120