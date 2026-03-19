Tchad : Aïd Al-Fitr, le chef de l’Etat assiste à la grande prière à N’Djamena

Les musulmans du Tchad, à l’instar de leurs coreligionnaires à travers le monde, ont célébré ce vendredi 20 mars, l’Aïd Al-Fitr Al-Moubarak, marquant ainsi la fin du mois sacré du Ramadan.



Placée sous le signe du recueillement et de la fraternité, cette fête religieuse a été ponctuée par la traditionnelle grande prière organisée à la grande mosquée Roi Fayçal de N’Djamena.



La prière s’est déroulée en présence des milliers de fidèles et des plus hautes autorités de l’État, parmi lesquelles figurait le président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. La prière était dirigée par le Moufti du Tchad, Cheikh Ahmat Annour Mahamat Alhilou, qui a appelé dans son prêche aux valeurs de paix, de solidarité et de cohésion nationale.